Kinder fit fürs Wasser machen

Immer mehr Nichtschwimmer: Stadt bietet in den Herbstferien weitere Kurse an

Paderborn

Eine Abfrage in den städtischen Grundschulen hat ergeben, dass durchschnittlich die Hälfte der Kinder im Grundschulalter in der Stadt Paderborn nicht sicher schwimmen kann (Klasse 4: 32 Prozent Nichtschwimmer, Klasse 3: 60 Prozent, Klasse 2: 78 Prozent). Deshalb hat die Stadt Paderborn Schwimmkurse und weiteren Förderangebote aufgestockt, um das durch die Corona-Pandemie entstandene Defizit an Nichtschwimmern ausgleichen zu können.