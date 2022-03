Kinder fordern den Bürgermeister

Schloß Holte-Stukenbrock

Alltagsmüll reduzieren, mit offenen Augen durch die Welt laufen und auf nachhaltige Produkte setzen. Mit diesem Ziel ist die „Klimaretter AG“ der Offenen Ganztagsschule (OGS) an der Katholischen Grundschule Stukenbrock in ihr Projekt gestartet – und belegt damit sogleich den ersten Platz beim Klimaschutzpreis 2021, den die Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock in Zusammenarbeit mit der Stadt zum dritten Mal ausgelobt hatte.

Von Dirk Heidemann