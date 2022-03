Kinder helfen Kindern

An den vergangenen beiden Wochenenden haben sich Kinder aus der Nachbarschaft aus der Straße „Zum Sauerberg“ in Dringenberg zusammengetan und beschlossen, Bilder zu malen, Osterschmuck zu basteln und diese dann an der Straße Spaziergängern zu verkaufen.

Hintergrund war, dass auch die Kinder zu Hause und im Unterricht in der Schule von den schlimmen Kriegsfolgen in der Ukraine erfahren haben.

Speziell das Schicksal eines Flüchtlingskindes, das nun am Schulunterricht in der Gemeinschaftsgrundschule in Dringenberg teilnimmt, hat die Kinder sehr betroffen gemacht.

Daher waren schnell die Idee und der Wunsch geboren: Lasst uns den Menschen aus der Ukraine helfen und speziell den Kindern aus der Ukraine in irgendeiner Weise beistehen.

Somit machten sich die Kinder Pauline, Antonia, Theo, Emma und Leni an die Arbeit. Sie malten tolle Bilder und entwarfen selbstgebastelten Osterschmuck. Zudem erstellten sie einen dekorierten Verkaufsstand sowie Schilder, die auf die Spendenaktion hinwiesen.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der kleinen Kunstwerke sollte in voller Summe an eine Spendeninstitution gehen, die speziell Kinder in den Kriegsgebieten der Ukraine unterstützt.

Unglaublich groß war dann die Freude, als der erste Käufer ein selbst gemaltes Bild für 1,80 Euro erwarb. Doch das sollte erst der Anfang sein. An bereits zwei Aktionstagen konnten nun bereits 346 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.

Beflügelt durch den Erfolg der Aktion, wollen die Kinder der Straße „Zum Sauerberg“ in Dringenberg noch weitere Aktionstage gestalten und sich weiter aktiv für ukrainische Kinder einsetzen.