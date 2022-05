Katharina Birjukow führt 30 vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Jungen und Mädchen durch das Märchenmuseum in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Katharina Birjukow hat schon viele Gruppen durch das Deutsche Märchen- und Wesersagenmuseum in Bad Oeynhausen geführt. Bevor die ersten Besucher am Sonntag in der Kultureinrichtung am Inowroclaw-Platz eintrafen, hatte sie dennoch etwas Lampenfieber: Bei den Gästen an diesem Vormittag handelte es sich nämlich um 30 geflüchtete Kinder aus der Ukraine.

Von Malte Samtenschnieder