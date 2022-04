Kinder lernen außerhalb der Schule

Auf die Projektwoche des Grundschulverbunds Rahdener Land haben sich die Schülerinnen und Schüler richtig gefreut. „Auch die Lehrkräfte der Klassen eins bis vier blickten dieser Woche mit großer Freude entgegen“, sagt Schulleiterin Bettina Wehebrink. „In dieser Zeit sollen die Kinder den Alltag mit Corona, Ukrainekrieg und all den anderen Sorgen und Ängsten zur Seite schieben.“

Für die Lehrkräfte war es eine sehr wichtige Woche, denn so konnten sie die Kinder beobachten – und das nicht nur im Lernen im üblichen Schulbetrieb. „Ebenso können wir feststellen, wie sich das Kind in die Gruppe einfügt, sehen, welche Stärken es hat und eventuell auch die Schwächen in der Interaktion beobachten. Das alles gibt uns wichtige Hinweise für die Weiterarbeit“, erklärt Wehebrink.