Kinder machen mobil

Die Jüngsten im Kreis Höxter machen mobil. Jetzt steht das Ergebnis der tollen Aktion in 2021 fest: Insgesamt 14.169 „Kindermeilen“ wurden gesammelt. Das ist ein hervorragendes Ergebnis, das zugleich Mut macht.

Auch die Grundschule Beverungen hat sich an der großen Aktion beteiligt – neben weiteren Schulen und Kitas im Kreis Höxter.

Wie eine Sprecherin des Kreises dem WESTFALEN-BLATT sagte, hätten die Kinder ihren Eltern sowie ihren Erziehern und Erzieherinnen als auch Lehrkräften gezeigt, „dass sie handeln statt zu verhandeln“. Jeweils eine Woche lang dokumentierten die engagierten Kindergarten- und Grundschulkinder mithilfe eines Stundenplans ihre Wege. Sie sammelten dabei Punkte, indem sie diese zu Fuß, mit dem Fahrrad, Laufrad oder Roller sowie per Bus oder Bahn zurücklegten – oder auch in Fahrgemeinschaften. Dadurch erreichten sie spielerisch ein umweltfreundliches Handeln. Darüber hinaus konnten sie den Erwachsenen zeigen, wie umweltfreundliches Handeln geht. Erreicht hat die Aktion mehr als 1100 Kinder und etwa 100 Erwachsene – und mit ihnen ja auch die Familien.

14.169 „Meilen“ erzielt

Auf Kreisebene fand das 2002 europaweit eingeführte Projekt bereits zum neunten Mal statt. Koordiniert wurde es von Martina Krog vom Kreis (Umweltschutz und Abfallwirtschaft). Sie lobt: „Trotz Corona sind wir froh, dass die Kindermeilen-Aktion stattfinden konnte. Wir freuen uns, dass wir die Kinder ermuntern konnten, an die frische Luft zu gehen und so etwas Gutes für sich und die Umwelt zu tun.“

Die Ergebnisse aller Bildungseinrichtungen würden regelmäßig auf der Klimakonferenz der UN präsentiert. Eindrücke vom Kreis sind darüber hinaus im Internet unter www.kindermeilen.de zu sehen – sowie Fotoimpressionen unter „www.klimaschutz.kreis-hoexter.de“. Auch in diesem Jahr soll es wieder eine „Kindermeilen“-Aktion geben. Alle Kitas und Grundschulen seien eingeladen, in der „Jubelrunde“ (zehnte Auflage im Kreis) dabei zu sein. Michael Werner (Fachbereichsleiter): „Wir schauen mal, was wir daraus für unsere kleinen Klimaschützer machen!“

Hier die Einrichtungen, die 2021 mitgemacht haben: Bad Driburg (Schule unter der Iburg); Beverungen (Grundschulverbund der Stadt Beverungen); Borgen­treich (Familienzentrum Alsternest); Brakel (Kita Glückspilz Frohnhausen, Kita Droste-Hülshoff Bökendorf); Höxter (Kath. Kindergarten St. Peter und Paul, Kath. Kita St. Anna Fürstenau); Nieheim (Familienzentrum St. Nikolaus); Steinheim (Kath. Kita St. Josef Vinsebeck); Warburg: Kath. Kita St. Michael Germete, Kinderlobby Menne).