„Kinder mussten auf viel verzichten“

Schloß Holte-Stukenbrock

Mitmachen heißt Mitgestalten: Simon Oekenpöhler mag es nicht, wenn Dinge schlecht geredet werden. „Es ist besser, sich für ein Thema zu engagieren“, sagt der 47-Jährige. Der selbstständige Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft hat es immer so gehalten. Er war beim FC Stukenbrock aktiv in der Tennisabteilung und beim Handball, war Messdiener, Klassensprecher und politisch in der Jungen Union. „Ich habe viel bewegen können. Der Kosmos Stukenbrock mag nicht der größte sein, aber mich macht das zufrieden. Und im Karnevalsverein, da bin ich angekommen.

Von Monika Schönfeld