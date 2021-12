Kinder pflanzen 200 Bäume

Das Familienzentrum St. Nikolaus, katholischer Kindergarten und der Hegering Nieheim haben in Kooperation mit der Stadt und der zuständigen Försterin Imke Lampe einen neuen Bienenwald am Lattberg-Turm gepflanzt.

Dank finanzieller Unterstützung der Sparkasse Nieheim und engagierter Helfer konnten 200 junge Bäume eingepflanzt werden. Als gemeinsame Eltern-Kind-Aktion wurden vorwiegend blühende, insektenfreundliche, nektarreiche Baumarten eingepflanzt wie Wildbirne, Wildapfel, Robinie, Elsbeere, Esskastanie, Winterlinde, Walnuss, Schwarznuss und Vogelkirsche.

Passend zum Jahresthema des Familienzentrums, „Wertvoller Schatz Erde – wir schützen dich“, haben die Kinder im Vorfeld schon viel über Bienen und Insekten gehört und auch erfahren, wie wichtig ein gesunder und abwechslungsreicher Baumbestand für ein gesundes und konstantes Klima ist.

Daher packten die kleinen Klimaschützer auch fleißig mit an und jeder einzelne Baum durfte sich in Rekordzeit auch noch über einen Einzelschutz freuen, um so vor Wildverbiss gut geschützt in ein hoffentlich langes und gesundes Baumleben zu starten.

Die Organisatoren sagen nochmals ein herzliches Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung!

„Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Pflanzung in den nächsten Jahren entwickelt“, freut sich Mit-Organisatorin Alexandra Ahlemeyer-Weber schon auf das Ergebnis.