Kinder sind Paten für Obstbäume

Löhne-Ort

Begeisterung für Natur und Umweltschutz wächst am besten jung. Die Initiative „Plant for the Planet“ hat 20 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in Löhne zu Baumpaten ausgebildet. Nun durften sie ihre Obstbäume kennenlernen und auswählen.

Von Jenny Karpe