„Kinder sind wichtiger als Rekorde“

Höxter

Wenn an diesem Samstag um 15.30 Uhr der Startschuss zur nächsten Auflage des Höxteraner Feuerwehrlaufes am Floßplatz fällt, gehen mindestens 470 Teilnehmer an den Start – so viele haben sich bislang für den Charity-Lauf zugunsten kranker Kinder angemeldet.

Von Dennis Pape