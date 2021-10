Kinder zum Strahlen bringen

Halle

Für Bedürftige in Halles lettischer Partnerstadt Valmiera sollen in der Vorweihnachtszeit wieder Päckchen gepackt oder Geld gespendet werden. Initiator Dieter Baars hat als Ziel 150 Päckchen ausgegeben. Von sofort an können sie in der Volksbank abgegeben werden.

Von Johannes Gerhards