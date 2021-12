Kinderbilder und Kindheitswerke

Der Tag fing nicht gut an für Museumsleiterin Ursula Blaschke. Der Brief, den sie der Künstlerin Irene Müller zum Geburtstag geschickt hatte, ist zurückgekommen: „Unzureichend frankiert – dabei hatte ich extra gefragt, ob die Sondermarken gültig sind“. Zudem musste sie deren für diesen Tag geplante Tanzvorführung absagen, weil ihr erneut die Pandemie einen Strich durch die Rechnung macht. „Irene Müller wollte mit zwanzig Grundschulkindern eine Ausdruckstanz-Vorstellung auf dem Kirchplatz geben und so ihren Geburtstag feiern“, erzählt Ursula Blaschke bedauernd. Aber eine Veranstaltung mit so vielen Kindern sei angesichts der Situation nicht zu verantworten gewesen.

