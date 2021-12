Fachausschuss gibt grünes Licht – Rat entscheidet am 17. Dezember – Start könnte im Februar sein

Vlotho

Für die Freiwillige Feuerwehr wird es immer schwieriger, Nachwuchskräfte für die ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen. Daher will die Stadt in Abstimmung mit der Vlothoer Feuerwehrführung nun handeln. Im Januar soll nun in der Weserstadt eine Kinderfeuerwehr gegründet werden.

Von Joachim Burek