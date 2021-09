Kinderfeuerwehr startet durch

Warburg

Auftakt gelungen: Am Samstag hat es die erste Gruppenstunde bei der neu gegründeten Warburger Kinderfeuerwehr in der Zentrale am Florianweg gegeben. In Zukunft sollen die zweistündigen Treffen der Kleinen dort an jedem dritten Samstag im Monat auf dem Zeitplan der Freiwilligen Feuerwehr stehen.

Von Verena Schäfers-Michels