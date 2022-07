Kindergärten schreiben Brandbrief an NRW-Regierung

Mit einem Protestbrief haben sich die Leitungsteams von 110 Kindergärten an die NRW-Landesregierung gewandt. Beklagt werden darin „unzureichende und mangelhafte Bedingungen“.

Getragen wird diese Aktion maßgeblich von vielen Einrichtungen der katholischen Träger in den Kreisen Paderborn, Höxter, Bielefeld, Gütersloh, Herford, Minden und Lippe sowie auch DRK-Einrichtungen aus Bielefeld und Münster. Allein unter dem Dach der katholischen Trägergesellschaften gibt es in OWL 158 Kindergärten, in denen etwa 2500 Beschäftigte rund 9000 Jungen und Mädchen betreuen. Zwei der Unterzeichnerinnen sind Theresa Braun aus Warburg und Brigitte Hamschmidt aus Hövelhof, beides Kita-Leitungen bei der Katholischen Kita Hochstift gem. GmbH. „Sowohl die Personalsituation als auch die schlechten Rahmenbedingungen führen unter Kita- Fachkräften nur noch zu Frust und Ärger“, beklagen sie.