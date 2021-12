Kinderimpfung in Warburg

Die Stadthalle Warburg wird am Wochenende wieder von Dr. Alexander Hoffmann (Foto) und Dr. Elmar Arens zum Impfzentrum gemacht. Am Sonntag sind speziell Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dran.

Wie berichtet, organisiert die Praxis Dres. Arens und Hoffmann aus Scherfede den Sondertermin für Kinder, die zwischen fünf und elf Jahre alt sind. Geimpft wird Sonntag, 19. Dezember, von 9 bis 18 Uhr in der Stadthalle Warburg. Verabreicht wird dabei eine Kinderdosis von Biontechs Impfstoff Comirnaty. Sie entspricht etwa einem Drittel der Erwachsenenimpfung.

Termine für diesen Tag können vereinbart werden zwischen 8 und 18 Uhr unter Telefon 0157/35457528. Um den großen Andrang bewältigen zu können, steht an diesem Donnerstag und am Freitag in der gleichen Zeit mit Telefon 0175/35457526 eine zusätzliche Rufnummer bereit. Am Sonntag sind aber auch Spontanimpfungen möglich. Über die genannten Rufnummern können auch Termine für einen zweiten Impftermin vereinbart werden. Dieser wird geplant für Samstag, 15. Januar 2022.

Die Stadt Warburg geht auf Nachfrage davon aus, dass ungefähr 1000 Kinder im Stadtgebiet zwischen fünf und elf Jahre alt sind. Wer älter ist, der kann sich spontan am Samstag, 18. Dezember, zwischen 13 und etwa 17 Uhr in der Stadthalle Warburg impfen lassen, ebenfalls vom Team der Praxis Dres. Arens/Hoffmann. Diese Interessierten bekommen dabei die Erwachsenendosis des Biontech-Impfstoffes.

Wann wird geboostert?

Gibt es in Warburg bereits nach vier Wochen die Booster-Spritze? Nein, erklärt Dr. Elmar Arens auf Nachfrage: „Wir wurden am Mittwoch von der Kassenärztlichen Vereinigung informiert, dass der Booster ab dem vierten Monat nach der zweiten Corona-Impfung möglich ist. Über eine frühere Impfung kann man sich nur bei extremen Ausnahmefällen unterhalten.“