Kinderkarneval fällt 2022 wieder aus

Stukenbrocker Karnevalsverein plant als Ersatz am 22. Mai ein Kinderfest – dann wird auch das Jubiläum gefeiert

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Sitzungskarneval ist in Nordrhein-Westfalen bereits abgesagt worden. Was mit den Umzügen passiert, das will Ministerpräsident Hendrik Wüst erst im Januar entscheiden. Das dauert Simon Oekenpöhler entschieden zu lange. „Da gehen wir nicht mit“, sagt der Vorsitzende des Stukenbrocker Karnevalsvereins und zieht frühzeitig die Notbremse.

Von Dirk Heidemann