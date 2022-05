Kinderkönigspaar: Nils und Mathilde regieren in Bosseborn

Nils Schaper und Mathilde Heger sind das Kinderkönigspaar in Bosseborn. Das haben die Bosseborner Heimatschützen bekannt gegeben. Die Vorbereitungen für das Schützenfest in Bosseborn von Samstag, 28. Mai, bis Montag, 30. Mai, laufen auf Hochtouren.

Wurde bereits beim Königsschießen im September 2019 das neue Königspaar Olaf und Silvia Millgramm ausgeschossen, ist nun im Zuge der Feierlichkeiten zum 1. Mai der Kinderkönig in einem spannenden Wettbewerb ermittelt worden.

Unter den Augen zahlreicher Zuschauer konnte sich Nils Schaper beim Schießen mit einer Kinderarmbrust gegen viele Jungen und Mädchen, die an diesem Wettbewerb teilnahmen, durchsetzen. Nachdem Nils als Kinderkönig feststand, erkor er Mathilde Heger, die sich ebenfalls als sehr treffsicher erwies, zu seiner Königin. Beim Kindernachmittag am Montag, 30. Mai, werden das Kinderkönigspaar und alle weiteren Kinder während des Schützenfestes des Heimatschützenvereins um 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus zu einem Umzug abgeholt. Anschließend soll im Festzelt mit vielen Überraschungen ein bunter Kindernachmittag gestaltet werden.

Die Bosseborner Schützen freuen sich – wie alle Schützenvereine kreisweit – nach den wegen der Corona-Pandemie aktivitätsarmen Jahren wieder Schützenfest feiern zu können, heißt es.