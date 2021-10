„Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern“

Schloß Holte-Stukenbrock

„Wenn ich die Bilder sehe, dann kommen mir sofort Tränen in die Augen.“ So wie Imke Heidotting vom Stadtmarketing-Team der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock geht es vielen beim Anblick der vom Hochwasser zerstörten Kindertagesstätten in Stolberg. Wer immer schon den Flutkatastrophen-Opfern helfen wollte, aber nicht wusste wie, für den könnte die am Mittwoch gestartete Hochwasser-Spendenaktion der Stadt genau das richtige sein. Denn jetzt kann ganz gezielt für ein konkretes Projekt gespendet werden.

Von Dirk Heidemann