Kindern eine Freude bereiten

Unter dem Motto „Jedes Kind zählt“ lädt auch in diesem Jahr die christliche Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ wieder ein, ein Schuhkartonpäckchen zu packen und Kindern in schwierigen Lebenssituationen eine unvergessliche Freude bereiten.

Die beschenkten Mädchen und Jungen leben in Osteuropa und Zentralasien in schwierigen Situationen. Neben der Freude über dieses unerwartete und oftmals erste Geschenk des Lebens erfahren die beschenkten Kinder durch die Partner vor Ort auch von Gottes Liebe. Die Verteilung vor Ort wird von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen oft in Zusammenarbeit mit Sozialbehörden und anderen karitativen Einrichtungen durchgeführt.

MEHR ZUM THEMA Sechs Sammelstellen in Schloß Holte-Stukenbrock Weihnachten im Schuhkarton

Hieraus entwickeln sich häufig individuelle Beziehungen und Initiativen, die sie mit lebensnotwendigen Dingen, wie Nahrung, Kleidung und Schulbildung versorgen – auch über die Weihnachtszeit hinaus. Das Anliegen der Aktion ist es, mehr als einen Glücksmoment zu schenken.

Mitmachen ist ganz einfach: Deckel und Boden eines Schuhkartons (etwa 30x20x10 Zentimeter) separat mit Geschenkpapier bekleben und das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass ein Schuhkarton am meisten Freude schenkt, wenn er mit nützlichen und schönen Dingen gefüllt wird.

Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Über einen persönlichen Gruß oder ein Foto freuen sich die Kinder ganz besonders. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind im Infoblatt zu finden, das in vielen Geschäften, Banken und Apotheken unserer Stadt ausliegt. Aufgrund strenger Einfuhr- und Zollbestimmungen in einigen Ländern dürfen in die Schuhkartons nur neue Waren und Süßigkeiten eingepackt werden, die bis mindestens März des Folgejahres haltbar sind. Das fertige Päckchen sollte mit einem Gummiband verschlossen werden, da alle Schuhkartons auf die Einhaltung dieser Bestimmungen durchgesehen werden. Zollrechtlich unzulässige Gegenstände werden anderen wohltätigen Zwecken zugeführt.

Zwischen dem 8. und dem 15. November können die gepackten Schuhkartons zu einer von tausenden Abgabestellen gebracht werden. Diese sind zum Beispiel in Stukenbrock in der Friedenskirche und in der Apotheke am Markt oder in Schloß Holte in der Versöhnungskirche, bei M+H Shoes, in der Apotheke am Holter Kirchplatz und im Second-Hand-Laden „Wundertüte“. In Liemke können die Päckchen bei Familie Kreth/Braade, Rodenweg 70/70a und im Kiebitzmarkt Teget­hof abgegeben werden.

Um eine sorgfältige Planung und nachhaltige Durchführung der Aktion zu gewährleisten, wird um eine Spende von zehn Euro pro beschenktem Kind gebeten. Das Geld kann mit dem Überweisungsträger aus dem Infoblatt oder über das Online-Spendenportal auf www.weihnachten-im-schuhkarton.org überwiesen oder in bar gemeinsam mit dem Päckchen in der Abgabestelle abgeben werden.

Weitere Informationen zur Aktion im Internet unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org, telefonisch bei der Hotline 030/76 883 883 oder bei Melanie Schupke unter 05207/77815.