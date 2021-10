Kindersachen zu Schnäppchenpreisen

Jetzt anmelden zur Second-Hand-Börse am 13. November in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen

Am Samstag, 13. November, können Eltern und Großeltern, Tanten, Onkel und alle Interessierten in der Zeit von 11 bis 14 Uhr wieder in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen, An der Stertwelle 34-38, auf Schnäppchenjagd gehen.