Kindertheater bekommt erschreckende Aktualität

In der Grundschule Sankt Michael in Paderborn hat „Die Bademattenrepublik“ Premiere

Paderborn

Man kann als Kind Krieg spielen. Man kann aber auch Demokratie spielen. Hätte der kleine Wladimir gelernt, dass in einem Staat nicht nur eine Meinung zählt, würde der Ukraine jetzt eine Menge erspart bleiben. Auch wenn es in dem Stück „Die Bademattenrepublik“ nicht dezidiert um den vom diktatorisch regierten Russland angezettelten Krieg gegen die demokratisch verfasste Ukraine geht, behandelt es doch die Frage von Macht – in den Händen vieler oder eines Einzelnen.

Von Dietmar Kemper