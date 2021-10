Kindertheater: Kritik an Maskenpflicht

Sie schrieb ans Theater, Kinder seien keine Virenschleudern und litten jetzt das zweite Jahr unter Einschränkungen.

MEHR ZUM THEMA Vorverkauf für Weihnachtsmärchen im Bielefelder Stadttheater startet Karten für den „Hotzenplotz“

Theater-Sprecherin Nadine Brockmann sagte, die Vorschriften entsprächen der Corona-Schutzverordnung und seien mit der Stadt abgesprochen. Schul- und Kulturdezernent Dr. Udo Witthaus: „Das Theater setzt die Regeln um, die für den Unterricht gelten. Sobald sich die ändern, werden auch die Theater-Regeln angepasst.“

Nach der Stream-Premiere in der vergangenen Spielzeit wird »Der Räuber Hotzenplotz« in dieser Spielzeit auch live vor Publikum im Bielefelder Stadttheater gezeigt. Das Stück feiert in der Inszenierung von Intendant Michael Heicks am Samstag, 6. November, seine Premiere. Bis zum 9. Januar folgen fast 50 weitere Aufführungen. Der Kartenvorverkauf für die Aufführungen läuft bereits.