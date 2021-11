Kindesmisshandlung: Stiefvater verurteilt

Enger/Herford

Wegen Kindesmisshandlung in zwei Fällen hat das Jugendschöffengericht Herford am Mittwoch den Stiefvater (40) eines heute 15-jährigen Jungen zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung (plus 1000 Euro Geldauflage und Verfahrenskosten) verurteilt.

Von Bernd Bexte