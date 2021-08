Der Sortenname sagt schon alles. „King Kong stand auf der Verpackung. Dass die Sonnenblume aber so riesig wird, damit hätte ich nicht gerechnet“, verriet am Mittwoch Franz Göke (78) dem WESTFALEN-BLATT.

Der ehemalige Maurerpolier ist leidenschaftlicher Hobbygärtner und hat in den vergangenen Wochen mit Freude beobachtet, wie die gelbe Pracht täglich gewachsen ist. „Jetzt ist sie 4,25 Meter hoch. Mal sehen, was noch geht“, lacht Göke, der seinen großen Schatz im Garten zwei Mal am Tag bewässert.

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch so einen „Giganten“ im Garten, der vielleicht noch höher ist? Dann schicken Sie uns doch ein Foto per E-Mail (hoexter@westfalen-blatt.de). Und „packen“ Sie bitte noch ein paar Infos zu Ihnen und zur Sonnenblume dazu.