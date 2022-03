Kinofilme frisch von der Leinwand

Rhythmus-Filmtheater in Schloß Holte-Stukenbrock feiert drittes Mal Eröffnung – „Wunderschön“ lockt 100 Zuschauer in die Gesamtschulaula

Kunst in Schloß Holte-Stukenbrock – frisch von der Leinwand: Nach zwei Jahren Pause gibt‘s wieder Kinovorstellungen in der Aula der Gesamtschule. Die Premiere am Freitag mit dem deutschen Film „Wunderschön“ war mit 100 Zuschauern ein toller Erfolg. Den Film zeigt der Kinoverein diesen Dienstag noch einmal ab 19.50 Uhr.

Von Monika Schönfeld