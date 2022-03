Kiosk-Überfall: Bielefelder Polizei sucht diesen Räuber

Die Bielefelder Polizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Räuber, der am Samstag einen Kiosk in Quelle überfallen hat.

Unter Vorhalt einer Pistole bedrohte der Unbekannte gegen 17.55 Uhr in einem Kiosk an der Carl-Severing-Straße, nahe der Marienfelder Straße, die Kiosk-Angestellte und flüchtete anschließend mit der Beute in Richtung Osnabrücker Straße/Ostwestfalendamm.

Nach Angaben des Opfers handelt es sich bei dem Täter um einen schlanken Mann im Alter von etwa 15 bis 20 Jahren und einer Größe von etwa 1,65 bis 1,70 Meter. Er trug eine schwarze Mütze, schwarze Hygienemaske, schwarze Sportjacke und schwarze Jogginghose.

Der Unbekannte trug schwarze Kleidung. Foto: Polizei Bielefeld

Personen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter Telefon 0521/545-0 zu wenden.