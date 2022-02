Kippen als Brandursache

Die Kreispolizeibehörde Höxter hat ihre Ermittlungsergebnisse nach den jüngsten Bränden in Borgentreich-Natingen und Warburg-Germete mitgeteilt. In beiden Fällen könnten Zigarettenkippen die Brandursache gewesen sein.

Ermittlungsergebnisse nach Bränden in Borgentreich-Natingen und Warburg-Germete

Die vom Feuer schwer gezeichnete Stute „Olivia“ musste nach dem Scheunenbrand in Germete eingeschläfert werden.

Die Ursache für den Großbrand eines Wohnhauses in Natingen am 30. Dezember 2021 könnte eine Zigarettenkippe gewesen sein, erklärt Ramona Ellebrecht, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde in Höxter. Konkret sei die Brandursache aber aufgrund des lokal hohen Zerstörungsgrades nicht mehr feststellbar.