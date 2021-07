Kirchen verlieren in OWL weniger Mitglieder

Im Erzbistum Paderborn waren 1,44 Millionen Menschen 2020 katholisch – 26.807 weniger als im Vorjahr, davon 15.892 Verstorbene. 10.104 Personen haben die katholische Kirche verlassen. Das sind 3005 Austritte weniger als 2019.



Deutschlandweit sank bei den Katholiken die Zahl der Kirchenaustritte im Vergleich zu 2019 um 18,8 Prozent auf 221.390. Katholiken machen 26,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, Protestanten 24,3 Prozent.



Todesfälle größter Faktor

„Die Statistik ist für mich Motivation und Auftrag, weiter konzentriert daran zu arbeiten, der Welt das Evangelium zu verkünden und den Menschen als Kirche heute ein lebensdienlicher Begleiter zu sein“, sagt Alfons Hardt, Generalvikar im Erzbistum Paderborn.



Die Mitgliederzahl der Evangelischen Kirche von Westfalen mit Sitz in Bielefeld ist 2020 gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent auf 2.104.806 zurückgegangen. Der größte Faktor waren dabei die Todesfälle (36.300). Die Zahl der Verstorbenen stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr (35.292) um 2,9 Prozent. 16.123 Personen (2019: 20.792) sind aus der westfälischen Landeskirche ausgetreten. Das entspricht einem Rückgang von 22,5 Prozent. Dem standen 2259 Eintritte gegenüber (2019: 3445), das sind 34,4 Prozent weniger als im Vorjahr.



"Kommen Sie wieder in die Kirchen"

Aus der evangelischen Kirche traten vergangenes Jahr bundesweit 220.000 Menschen aus, 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Seit 2018 hätten die Austrittszahlen über dem langjährigen Durchschnitt gelegen. Im Jahr 2020 seien zwar weniger Menschen aus der Kirche ausgetreten, was aber mit der Corona-Pandemie zusammenhänge, denn die zuständigen Amtsgerichte seien zeitweise geschlossen gewesen, so die Evangelische Kirche. Die westfälische Präses Annette Kurschus appelliert: „Kommen Sie wieder in die Kirchen und Gemeindehäuser.“