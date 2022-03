Kirchenfenster beschädigt

Nachdem zwei Fenster der Kirche am Kirchplatz in Brakel beschädigt worden sind, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

St. Michael in Brakel

Am Dienstag, 1. März, 9.30 Uhr, fiel auf, dass zwei direkt über dem Hauptportal der Kirche befindliche Fenster beschädigt waren. Die zwei übereinanderliegenden Fensterscheiben, die sich in ungefähr fünf Meter Höhebefinden, wurden mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Am Montagabend, 28. Februar, gegen 18 Uhr, waren die Fensterscheiben noch unversehrt.

Der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/9620 entgegen.