Kirchenkreis Paderborn bildet Regionen neu

Zu Beginn ihrer Tagung befassten sich die Synodalen mit der Kriegssituation zwischen Russland und der Ukraine und brachten in einem Beschluss ihr Entsetzen über „den eklatanten Bruch des Völkerrechts durch Russland gegenüber der Ukraine“ zum Ausdruck. Sie verurteilten die russische Aggression und die eskalierende Gewalt. „Krieg ist kein Mittel, das die Völkergemeinschaft stärkt.“ Die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen wird gebeten, bei der Russisch-Orthodoxen Kirche darauf hinzuwirken, dass diese beim Russischen Präsidenten auf eine sofortige Einstellung der Kriegshandlungen drängt. Die Synode bittet die Gemeinden und Gemeindeglieder im Kirchenkreis, für Frieden zu beten und sich für die Überwindung von Aggression und Gewalt einzusetzen. Superintendent Volker Neuhoff hatte bereits vor der Synode zum Mittagsläuten um 12 Uhr zu einem digitalen Friedensgebet eingeladen.

Der Kirchenkreis bittet um Spenden für die Arbeit der Diakonie-Katastrophenhilfe. Diese lotet mit Partnern in der Ukraine bereits mögliche Hilfsmaßnahmen aus. Spendenkonto: Diakonie Katastrophenhilfe, IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, Verwendungszweck: Ukraine Krise.

Nachwuchsmangel

Ausführlich beschäftigte sich die Synode mit dem Thema Regionalisierung des Kirchenkreises. Hintergrund ist der von der Freiburger Studie zur Entwicklung der Kirchenmitgliederzahlen prognostizierte Rückgang bei den Gemeindegliedern. Für den Evangelischen Kirchenkreis Paderborn wird im Jahr 2035 mit rund 68.000 Gemeindegliedern (aktuell 77.000) gerechnet. Auch die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer wird in den kommenden Jahren durch Ruhestand und Nachwuchsmangel zurückgehen. „Wir haben tatsächlich Handlungsbedarf. Es geht um die Weiterentwicklung unserer Kirche“, betonte Superintendent Volker Neuhoff.

Zusammenarbeit der Kirchengemeinde soll intensiviert werden

Mit den neu gebildeten Regionen soll die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden intensiviert und die pastorale Versorgung in der Fläche gesichert werden. Dafür sollen in den Regionen zukünftig die Personalplanung gemeinsam betrachtet und interprofessionelle Pastoralteams gebildet werden. Diese bestehen aus Pfarrerinnen und Pfarrern sowie aus Angehörigen weiterer kirchlicher Berufe, die in der Verkündigung, Seelsorge und Bildung tätig sind. Die Größe der Regionen sollte so bemessen sein, dass sie auch im Jahr 2035 noch eine Teamgröße von drei Vollzeitstellen im Pastoralteam ermöglicht und die Mindestgröße von 10.000 Gemeindegliedern nicht unterschritten wird.

„Mehr als Personalplanungsräume“

Superintendent Neuhoff sieht in den Regionen aber mehr als reine Personalplanungsräume: „Die Regionen sollten inhaltlich gefüllt werden, zum Beispiel durch Kooperationen. Eine Region muss nicht automatisch die Vereinigung von Kirchengemeinden bedeuten.“ Auch wenn heute noch nicht absehbar sei, wie die Kirche 2035 konkret aussehe, bestehe die Aufgabe, sie jetzt auf die Zukunft hin zu gestalten. Intensiv diskutierten die Synodalen unter anderem Fragen wie die unterschiedlichen Bedingungen in Stadt- und Landkirchengemeinden, die Machbarkeit von Fahrtstrecken auch mit Blick auf den Klimaschutz und die Möglichkeiten, weiterhin Gemeinde vor Ort zu erleben.