Kirchenkreis setzt auf Pastoralteams

Nach langer Zeit wieder in Präsenz hat nun die Synode des evangelischen Kirchenkreises Lübbecke getagt. 54 Synodale aus dem gesamten Kirchenkreis nebst einiger Gäste waren der Einladung in die Stadthalle gefolgt.

„Wir waren froh, die Veranstaltung unter Einhaltung entsprechender Coronaregeln endlich wieder von Angesicht zu Angesicht durchzuführen“, so Superintendent Dr. Uwe Gryczan. „Doch leider gab es krankheits- oder quarantänebedingt doch noch eine größere Zahl an Abmeldungen in letzter Minute. Bei den hohen Inzidenzen aber nicht verwunderlich.“ Nicht viele Tagesordnungspunkte gab es mit „Interprofessionelle Pastoralteams (IPT)“, „synodale Jugendarbeit“ und dem von der Westfälischen Landkirche verabschiedeten „Klimaschutzkonzept 2040“ für diese „Sommersynode“.Doch diese Themen verlangten in ihrer Präsentation und Diskussion größeren Raum. „Wir hatten endlich einmal Zeit, inhaltliche Themen, die bewegen, zu diskutieren“, so das Oberhaupt des Kirchenkreises weiter.