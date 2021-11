Kirchgang in adventlicher Stimmung

Schloß Holte-Stukenbrock

Auf dem Liemker Kirchplatz steht wieder ein prächtiger Weihnachtsbaum, der bei Einbruch der Dunkelheit in festlichem Lichterglanz erleuchtet. In bewährter Teamarbeit hat die Arbeitsgemeinschaft Brauchtum der Schützenbruderschaft St. Michael die grüne Nordmanntanne am Samstagmorgen aufgestellt.

Von Uschi Mickley