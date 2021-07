Kirchlengeraner helfen Flutopfern

Kirchlengern

Als Alexandra Dittrich hört, dass die Tochter einer Freundin beim Hochwasser in Stolberg bei Aachen alles verloren hat, steht für sie sofort fest: „Ich möchte helfen!“ Die 50-Jährige initiiert auf der Stelle eine Spenden-Aktion und richtet Abgabestellen an ihren beiden Tankstellen in Kirchlengern und Herford ein.

Von Kathrin Weege