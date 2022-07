Kirchlengern: Ein außergewöhnlicher Feuerwehreinsatz

Löschgruppe will Vogel unterm Dach retten, findet aber ein Nest – Tiere dürfen bleiben

Kirchlengern

Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern: Am frühen Montagabend rückte die Löschgruppe aus, um einen Vogel zu retten. Anwohner der Straße In der Mark hatten sich gemeldet, dass das Tier sich unter den Dachpfannen in einer Hohlwand befindet.

Von Kathrin Weege