Verkaufsoffener Sonntag: Kirchlengern feiert wieder

Jede Menge Programm beim Sommerfest am 19. Juni

Kirchlengern

Straßenflohmarkt, Kleinkunst, Leckereien und Musik – es gibt wieder ein Sommerfest in Kirchlengern. Und obwohl die Veranstaltung nicht wie gewohnt an zwei Tagen stattfindet, ist das Programm vielfältig und prall gefüllt. Am 19. Juni können sich Besucher die Shows und Acts auf und rund um den Rathausvorplatz ansehen.

Von Dana Thoeren