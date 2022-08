Kirchlengern: Zigaretten und Bargeld aus Tankstelle geklaut

Einbruch am Hüller Kreuz – Polizei bittet um Hinweise

Kirchlengern/Bünde

Jede Menge Zigaretten und eine vierstellige Summe Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag bei einem Einbruch in die Tankstelle an der Hüllerstraße erbeutet.

Von Kathrin Weege