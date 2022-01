Kirchweihjubiläum wird groß gefeiert

Dazu gehört ein buntes Programm, dass über ein halbes Jahr geht. Zu den Höhepunkten zählen etwa die Einweihung des Pfarrheims am 22. Mai, die Eröffnung einer Bibelausstellung am 16. Juni, das Feiern des Vitus-Festes, ein Barockessen im Kreuzgang am 6. August oder die Eröffnung einer Ausstellung „Barocke Exponate“ am 18. September.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen