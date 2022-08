Kirmes-Atmosphäre auf dem Herforder Wetehof

Dieses Familienfest hat neue Maßstäbe gesetzt: Mehrere tausend Besucher sind am Samstag über den Wetehof in Herford-Schwarzenmoor geschlendert – und so mancher wird sich gewünscht haben, dieser Tag würde niemals enden. So viel gab es zu erleben.

Mit Superlativen soll man ja bekanntlich vorsichtig sein, aber das, was die heimischen Landwirte auf die Beine gestellt hatten, hat es in dieser Region so noch nicht gegeben. Oder wie es Pro-Herford-Mann Manfred Bischoff ausdrückte: „Power to the Bauer!“