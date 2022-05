Kirmescomeback kommt an

Bünder Frühlingsfest bei hervorragenden Wetterbedingungen an allen drei Tagen sehr gut besucht

Bünde

Es ist das Frühjahr der Kirmescomebacks im Wittekindsland: Nach dem Kirschblütenfest in Enger und der Osterkirmes in Herford hat sich mit dem Bünder Frühlingsfest am Wochenende das dritte große Traditionsvolksfest im Kreis zurückgemeldet.

Von Karl-Hendrik Tittel