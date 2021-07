Kirmesmeile im Altenzentrum

Paderborn

Das gab es hier noch nie. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sankt-Vincenz-Altenzentrums haben im Innenhof eine Kirmesmeile aufgebaut. „Wir wollen auch hier Kirmes haben“, betont die Leiterin Sigrid Pape. Die Kirmesmeile gehört zum Festprogramm des Altenzen­trums zu 500 Jahre Libori. Am Samstag wurde die Erhebung der Gebeine des heiligen Liborius im Dom live in die Einrichtung an der Adolf-Kolping-Straße übertragen, am Sonntag wurden in der „Liboribude“ Waffeln gebacken.

Von Dietmar Kemper