Kirschblütenfest Enger: ein Riesenerfolg!

Das war ein rauschendes Kirschblütenfest. Mit so immens vielen Besuchern hatte selbst der Kultur- und Verkehrsverein nicht gerechnet. „Alle drei Tage waren gleichermaßen sehr gut besucht“, zieht Vorsitzende Daniela Dembert Bilanz.

Top-Besucherzahlen an allen drei Tagen – Getränke mussten nachgeordert werden

Als die Chili Kitten am Sonntagabend auf die Bühne kommen und ihre goldenen Pompons durch die Luft wirbeln, kocht die Stimmung noch einmal richtig

Es sei sogar so viel los gewesen, dass man bei den Getränken nachordern musste und manches sogar etwas knapp wurde. Durst leiden musste aber niemand, auch wenn er beispielsweise an einem der beiden Abende ausführlich in der Outdoordisco gefeiert hatte.