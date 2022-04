Kirschblütenfest: Freitagabend wird‘s heimisch und rockig

Wer‘s rockig mag, der sollte sich den Freitagabend beim Kirschblütenfest vormerken. Denn dann spielen gleich zwei heimische Bands: Percy Pur in neuer Besetzung (Enger) und Time Tunnel aus Spenge. Diese beiden Gruppen beweisen: Musikmachen hat rein gar nichts mit dem Alter zu tun. Die beiden Truppen teils mit Musikern jenseits der 70 Jahre reißen in gewohnter Manier ihr Publikum mit.

Die Spenger Band Time Tunnel erobert am Freitag ab 22 Uhr die Bühne am Barmeierplatz.

Die Band Percy Pur um Sänger Wolfgang Oehme betritt am Freitag um 20.15 Uhr die Bühne am Barmeierplatz. Wenn man das auf die Bretter, die die Welt bedeuten, bringt, was einem selbst Spaß macht, springt der Funken auch auf das Publikum über.“ Davon ist Wolfgang „Percy“ Oehme überzeugt.