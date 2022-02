Kirschblütenfest jetzt doch Ende April

Enger

Engers beliebtes Volksfest soll jetzt doch am traditionellen Termin Ende April stattfinden. Dazu hat sich der veranstaltende Kultur- und Verkehrsverein (KuV) in seiner Sitzung am Dienstagabend entschlossen. Die Engeraner können sich nun also doch die Zeit vom 22. bis 24. April rot im Kalender anstreichen.

Von Ruth Matthes