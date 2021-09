Kistenweise Warburg-Schätze

Warburgs Stadtarchivar Dr. Alexander Schwerdtfeger-Klaus und sein Vorgänger Franz-Josef Dubbi stehen vor einem Berg an Arbeit. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dieser Berg besteht aus 400 Umzugskartons voll mit Büchern, Bildern, Drucken, Landkarten, Schallplatten und Dokumenten. Es handelt sich um ein besonderes Erbe, das die Stadt Warburg vor wenigen Wochen gemacht hat.

Die 400 Umzugskartons sind auf 22 Paletten aus Nürnberg angeliefert worden. Es ist die Sammlung des Sparkassendirektors Dr. Helmut Lohmann, der 1939 in Warburg geboren wurde. Lohmann, dessen Vater Direktor der ehemaligen Warburger Landwirtschaftsschule war, hat am Marianum sein Abitur abgelegt und ist dann als Jurist in die Welt gezogen. Zuletzt war er viele Jahre Direktor der Sparkasse Nürnberg. Die Liebe und den Kontakt zu seiner Heimat Warburg hat er nie verloren.