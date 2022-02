Kita „Brummihof“: Gericht macht Vergleichsvorschlag

Borgholzhausen/Bielefeld

Vor dem Arbeitsgericht in Bielefeld ist am Mittwoch der Prozess um die Kita „Brummihof“ in Borgholzhausen fortgesetzt worden – ohne Entscheidung der Kammer. Wie berichtet, hatte das Deutsche Rote Kreuz als Betreiberin der Kita die Leiterin und zwei Erzieherinnen erst freigestellt und dann fristlos entlassen, weil der Umgang mit einem Jungen nicht so gewesen sein soll, wie man ihn sich beim DRK vorstellt. „Nämlich liebevoll“, wie Dennis Schwoch, Geschäftsführer des Vereins „DRK Soziale Dienste“, vor Gericht erklärte.

Von Christian Althoff