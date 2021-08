Kita Edith Stein mit neuer Leitung

Tatjana Kassing-Wattenberg übernimmt Kindertagesstätte in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Passend zu ihrem Start am 1. September hat Detlef Müller, Geschäftsführer der Katholischen Kindertageseinrichtungen Minden-Ravensberg-Lippe, symbolisch einen Staffelstab an Tatjana Kassing-Wattenberg übergeben. Sie leitet nun die Kindertagesstätte Edith Stein in Schloß Holte-Stukenbrock.