Kita-Neubauprojekte in Delbrück beginnen bald

Schon in den vergangenen Wochen erledigt oder noch fest eingeplant – im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen in Delbrück wird es in diesem Jahr einige Neuerungen geben.

Die Kita in Schöning wird durch die Aufstockung des Gebäudes erweitert, so dass eine vierte Gruppe eingerichtet werden kann. „Außerdem ist der Endausbau des WLAN in den Kita-Einrichtungen vorgesehen, ferner die flächendeckende Einführung von Tablets in den Gruppen“, berichtete Manuel Tegethoff, Leiter des städtischen Fachbereiches Bildung/Sport/Kultur in einem Pressegespräch. Hiervon verspreche man sich eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiterteams in den Kitas.

Ebenfalls neu: Im Laufe des Jahres soll eine App für die Kita und die Eltern eingerichtet werden. Ziel ist hier, die Kommunikation zwischen Eltern und Kita zu intensivieren. Darüber hinaus sollen verschiedene Zusatzleistungen, beispielsweise Essensbuchung und anderes mehr, möglich sein.

Öffnungszeiten sollen an Bedarf der Eltern angepasst werden

Der Projektstart in zunächst zwei Kita-Einrichtung für eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten wird am 1. August 2022 sein. „Hier sollen die Öffnungszeiten an den realen Bedarf der Eltern angepasst werden. Eine kreisweite Arbeitsgruppe legt den Rahmen dafür fest“, erläutert Manuel Tegethoff.

Der Fachbereitsleiter ging rückblickend auf Entwicklungen und Entscheidungen im Sachbereich Kita im vergangenen Jahr ein und erinnerte an die politische Entscheidung über Kita-Neubauten in Anreppen, Lipp­ling und Sudhagen. „Mit den Trägern laufen derzeit Gespräche, die Kommunikation ist gut“, berichtet Teget­hoff. Die Baumaßnahmen sollen in diesem Jahr beginnen.