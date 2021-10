Kita-Sanierung in Hövelhof dauert wohl Wochen

Hövelhof

Wegen eines Wasserschadens bleibt die Malteser-Kita am Hollandsweg länger geschlossen als befürchtet. Die Sanierung könnte sich noch Wochen hinziehen. In einer am Freitagnachmittag herausgegebenen Pressemitteilung heißt es, dass von Dienstag an eine Notgruppe in einem Provisorium betreut wird