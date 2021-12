Kita wird in Betrieb genommen

Jetzt ist der Übergang von der ehemaligen Verwaltungsstelle zur Kita offiziell. Die Arbeiterwohlfahrt OWL hat die neue Leverner Kita-Dependance an der Buchhofstraße offiziell eröffnet. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation erfolgte die Eröffnung im kleinen Kreis.

Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat übergab Maike Schmelzer-Holste zur Eröffnung ein besonderes Geschenk: ein Bild der Stemweder Künstlerin Jessica Schröder. Sie hatte ein sowohl Eltern als auch Kinder ansprechendes Bild gemalt, auf dem unter anderem das Kitagebäude sowie die beiden Stemweder Maskottchen Stemmi und Wedi zu sehen sind. Das Bild hängt als Dauerleihgabe der Gemeinde im Eingangsbereich der neuen Kita.

Insgesamt 55 Kinder in drei Gruppen werden bereits seit Anfang Oktober in der Kita-Zweigstelle der AWO betreut. Im nächsten Jahr soll es in der Kita noch eine große Eröffnungsfeier mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen und Erziehern geben.

Zur Vorgeschichte: Durch die drei neuen Gruppen dürfte eine deutliche räumliche Entspannung bei der jetzigen Einrichtung an der Oberen Horst erreicht werden. Das war nach Ansicht der AWO auch dringend notwendig.

„ Das Leverner Ortsbild wird nicht verändert. “ Architekt André Hack

Mit viel Liebe zum Detail hat Architekt André Hack vom Architekturbüro Schwa­ken­berg/Bley ein helles, lichtdurchflutetes Gebäude auf zwei Ebenen geschaffen. Der Clou für die jungen Kita-Nutzer ist sicherlich die Verbindung der beiden Stockwerke durch eine Rutsche. Aber auch Treppen und ein Aufzug verbinden die beiden Etagen.

„Die Außenansicht der ehemaligen Volksschule haben wir so belassen, damit das Leverner Ortsbild nicht verändert wird“, machte der Architekt deutlich. Neben den großzügigen Gruppenräumen und kindgerechten Sanitäranlagen verfügt die neue Kita auch über eine große Küche, in der täglich frisch für die Mädchen und Jungen gekocht wird.

Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat freut sich, dass im Herzen Leverns nicht nur eine neue Kita, sondern ein pädagogisches Zentrum entstanden ist. Der Verwaltungschef berichtete, dass es durch die Baukostensteigerung nicht bei der seinerzeit kalkulierten Summe in Höhe von gut 2,1 Millionen Euro bleibe.

Auch die zusätzliche Schadstoffsanierung sowie der Bau der Photovoltaik-Anlage hätten zur Kostensteigerung beigetragen. „Wir gehen von mindestens 15 Prozent Mehrkosten aus“, teilte er mit. Einen Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro erhält die Gemeinde aus Mitteln der Dorferneuerung.